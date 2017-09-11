Тренер "Бенфики": ЦСКА играет хорошо и без покупки новых футболистов

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА выступает на высоком уровне, даже не приобретая игроков на трансферном рынке, это хорошая команда. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер португальской "Бенфики" Руй Витория.

Первая встреча группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА пройдет на арене "Эштадиу да Луш" во вторник, начало - 21:45 мск. ЦСКА уже на протяжении двух сезонов не приобретает новых футболистов.

"ЦСКА - хорошая команда, но мы не намерены отходить от своей игры и будем стараться победить. Что касается того, что ЦСКА уже несколько лет никого не покупает, я не могу ставить себя на место Гончаренко (тренер ЦСКА - прим. ТАСС), потому что это некорректно. Но в любом случае ЦСКА играет очень хорошо", - сказал Витория.