Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК: обострение ситуации на Корейском полуострове не угрожает проведению Олимпиады-2018

Спорт
12 сентября, 5:41 UTC+3 ТАСС

Томас Бах заявил, что для спортсменов КНДР двери на Игры всегда открыты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Томас Бах

Томас Бах

©  EPA/WILL OLIVER

ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове никак не отразится на проведении Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Об этом Бах сказал на пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание.

"Пока нет и намека, что существует какая-то угроза проведению Игр из-за возросшей напряженности между КНДР и другими странами", - сказал Бах, добавив, что рассчитывает на разрешение конфликта дипломатическим путем.

"Дверь для спортсменов КНДР открыта. Игры открыты для всех национальных олимпийских комитетов. Мы следим за атлетами КНДР, участвующими в квалификационных соревнованиях, и готовы оказывать им поддержку, если это будет необходимо", - добавил глава МОК.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Смотрите также

Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки

МОК пожертвует $1 млн на восстановление спортивных объектов, разрушенных ураганом "Ирма"

Бах рассчитывает, что комиссия Освальда завершит работу по атлетам РФ до зимнего сезона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
2
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
3
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
4
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
5
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
6
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР
7
Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама