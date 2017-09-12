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Бах рассчитывает, что комиссия Освальда завершит работу по атлетам РФ до зимнего сезона

Спорт
12 сентября, 3:53 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 12, сентября. /ТАСС

Глава МОК также рассказал, что во время сессии в Лиме комиссия должна объявить, когда будут опубликованы окончательные результаты расследования

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ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что комиссия Дениса Освальда до начала зимнего сезона предоставит результаты своей работы по возможным допинговым нарушениям российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Об этом Бах рассказал на пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

"Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Я надеюсь, что они предоставят некоторые результаты до начала этапов Кубков мира зимнего сезона", - сказал Бах.

Глава МОК также отметил, что во время текущей сессии комиссия Освальда предоставит предварительный отчет о своей работе и объявит, когда будут опубликованы окончательные результаты расследования.

Ранее Бах в интервью New York Times заявлял, что санкции в отношении российского спорта в случае выявления допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 должны быть применены не позднее октября текущего года.

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