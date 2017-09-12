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Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Спорт
12 сентября, 19:37 UTC+3 ТАСС

Турнир проходит по нокаут-системе

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Материал из 1 страницы
© EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

ТАСС, 12 сентября. Россиянин Владимир Федосеев одержал победу черными фигурами над израильтянином Максимом Родштейном в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Вничью завершились партии Петр Свидлер (Россия) - Бу Сянчжи (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Александр Грищук (Россия), Даниил Дубов (Россия) - Левон Аронян (Армения), Евгений Наер (Россия) - Рихард Раппорт (Венгрия), Уэсли Со (США) - Баадур Джобава (Грузия), Ван Хао - Дин Лижэнь (оба - Китай). Украинец Василий Иванчук победил голландца Аниша Гири.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Стадия 1/16 финала завершится 14 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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