"Спартак" победил "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 12 сентября. Московский "Спартак" в овертайме обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе красно-белых отличились Райан Стоа (4-я минута), Бен Максвелл (32, 36) и Вилле Лаюнен (65). За "Ак Барс" шайбы забросили Антон Глинкин (23), Джастин Азеведо (27), Альберт Яруллин (56).
"Ак Барс" занимает четвертое место в Восточной конференции с 16 очками. "Спартак" занимает девятую позицию в Западной конференции (10).
В следующем матче 14 сентября "Ак Барс" примет череповецкую "Северсталь", тогда же "Спартак" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".