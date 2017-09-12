"Торпедо" победило "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 12 сентября. Нижегородское "Торпедо" обыграло нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев отличились Дамир Шарипзянов (11-я минута) и Эмиль Галимов (26). За "Торпедо" шайбы забросили Денис Баранцев (36, 39) и Егор Дугин (64).
"Торпедо" занимает третье место в Западной конференции с 16 очками. "Нефтехимик" идет девятым на Востоке (12).
В следующем матче "Нефтехимик" примет московский "Спартак". "Торпедо" сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи пройдут 14 сентября.