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Гончаренко: футболист ЦСКА Оланаре провел с "Бенфикой" одну из лучших своих игр

Спорт
13 сентября, 0:19 UTC+3 ЛИССАБОН /Португалия/ 13, сентября. /ТАСС

Также тренер рассказал, почему в стартовом составе команды вышел именно нигериец, а не Тимур Жамалетдинов

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Аарон Оланаре провел против "Бенфики" один из своих лучших матчей за последнее время. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Во вторник ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Оланаре получил травму на 67-й минуте и смог покинуть поле только при помощи электрокара, вместо него вышел нападающий Тимур Жамалетдинов, забивший победный гол.

"Эта замена была и вынужденная, и запланированная. Что касается игры Оланаре, наверное, за последнее время это одна из лучших его игр", - сказал Гончаренко.

Также тренер рассказал, почему в стартовом составе команды вышел именно нигериец, а не Жамалетдинов, отличившийся в последнем матче ЦСКА в чемпионате России против "Амкара". "Большая ответственность для Жамалетдинова - выходить две игры подряд в стартовом составе, это главная причина выхода Оланаре", - отметил специалист.

В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября ЦСКА примет английский "Манчестер Юнайтед".

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