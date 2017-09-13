Гончаренко: футболист ЦСКА Оланаре провел с "Бенфикой" одну из лучших своих игр

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ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Аарон Оланаре провел против "Бенфики" один из своих лучших матчей за последнее время. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Во вторник ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Оланаре получил травму на 67-й минуте и смог покинуть поле только при помощи электрокара, вместо него вышел нападающий Тимур Жамалетдинов, забивший победный гол.
"Эта замена была и вынужденная, и запланированная. Что касается игры Оланаре, наверное, за последнее время это одна из лучших его игр", - сказал Гончаренко.
Также тренер рассказал, почему в стартовом составе команды вышел именно нигериец, а не Жамалетдинов, отличившийся в последнем матче ЦСКА в чемпионате России против "Амкара". "Большая ответственность для Жамалетдинова - выходить две игры подряд в стартовом составе, это главная причина выхода Оланаре", - отметил специалист.
В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября ЦСКА примет английский "Манчестер Юнайтед".