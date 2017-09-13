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Гончаренко: залогом победы ЦСКА над "Бенфикой" стала удачная игра в обороне

Спорт
13 сентября, 0:16 UTC+3 ЛИССАБОН /Португалия/ 13, сентября. /ТАСС

По словам главного тренера армейцев, полузащитник Александр Головин еще подстроится под ритм Лиги чемпионов

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА победил "Бенфику" во многом благодаря удачной игре в обороне, где хорошо себя проявили в том числе и полузащитники с нападающими. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Во вторник ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

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"Залогом победы была удачная игра в обороне, качественно для этого поработали и нападающие с полузащитниками, а также понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, потому что мы не бросили играть и верили, что можем перевернуть ход матча. К тому же порадовало, что игроки, вышедшие на замену, нам сегодня помогли", - сказал Гончаренко.

"У нас такая ситуация, если команда проигрывает, то все считают, что все плохо. У "Бенфики" большой резерв, они оказывали на нас большое давление, но так бывает, что ты можешь проиграть. Мы знали, как действуют их связки, фланги, но при этом "Бенфика" все равно находила возможности создавать моменты", - отметил тренер.

По словам Гончаренко, полузащитник Александр Головин еще подстроится под ритм Лиги чемпионов. "У каждого чемпионата есть свои особенности, у португальского мы их видели, команды интенсивны и перехватывают инициативу. У нас же многие обороняются. Но, если говорить о Головине, к нему придет ритм, который нужен для Лиги чемпионов в таких матчах, это пойдет ему в плюс", - считает тренер.

В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА 27 сентября на своем поле примет английский "Манчестер Юнайтед".

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