Допинг-проба "Б" бойца UFC Джонса оказалась положительной

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ТАСС, 13 сентября. Допинг-проба "Б" американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джона Джонса дала положительный результат на туринабол. Об этом сообщает портал MMA Junkie со ссылкой на вице- президента UFC Джеффа Новицки.
Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.
Теперь 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, кроме того, он должен быть лишен титула UFC в полутяжелом весе.
На счету Джонса 23 (10 - нокаутом) победы в боях смешанного стиля при одном поражении. Он второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года американец был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.