СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

ТАСС, 13 сентября. Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает портал Inside The Games.

По информации портала, кандидатуру 57-летней Фурнейрон, которая являлась министром спорта Франции с 2012 по 2014 год, поддерживают Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Предложение о создании ITA выдвинул МОК в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.

Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК, атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.

Как сообщает Inside The Games, в руководство ITA, помимо Фурнейрон, войдут также четыре человека. Представителем от МОК назначен глава медицинской комиссии данной организации турок Угур Эрденер, президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти (представитель от международной федерации), зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри (представитель от спортсменов) и президент Шанхайского института физического воспитания китаец Пэйцзе Чэнь (независимый эксперт).