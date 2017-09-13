Тренеры определятся с составом саночников РФ на первый этап Кубка мира к середине ноября

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира будет определен после окончания олимпийской тренировочной недели, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане со 2 по 11 ноября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/2018 пройдет с 18 по 19 ноября в австрийском Иглсе. До конца года запланировано проведение еще четырех этапов мирового Кубка - в немецких Винтерберге и Альтенберге, а также в канадском Калгари и американском Лейк-Плэсиде.

"Состав команды на первый этап Кубка мира будет сформирован в середине ноября после окончания олимпийской тренировочной недели, которая пройдет в Пхенчхане, - отметил Демченко. - У нас запланированы четыре контрольные тренировки в осенний период, которые пройдут в Сочи, Сигулде, Лиллехаммере и Пхенчхане".

"В настоящее время у нас проходит сбор в подмосковном Парамонове, где будут проведены все контрольные тесты, по которым мы будем судить о результатах нашей работы в летний подготовительный период. Они нужны для тренерского штаба, чтобы оценить физическое состояние спортсменов", - заметил главный тренер.

Демченко отметил, что никаких значительных изменений текущий план подготовительных мероприятий по сравнению с прошлогодним не претерпел. "Мы только немного увеличили продолжительность тренировочных мероприятий. Согласно научным рекомендациям были отрегулированы индивидуальные тренировочные микроциклы для каждого спортсмена", - сказал собеседник агентства.

"Все наши саночники относятся к подготовке к олимпийскому сезону очень серьезно, то же самое можно сказать и о тренерах. Заставлять работать никого не надо, все понимают для чего тренируются. Хотя и раньше никто не работал из-под палки, все хотят выступать под флагом России на международных соревнованиях", - подытожил Демченко.