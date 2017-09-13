МОК и оргкомитет ОИ-2028 в Лос-Анджелесе пришли к соглашению о разделе доходов

ТАСС, 13 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе договорились о распределении доходов от соревнований. Об этом сообщает AP.

В среду в Лиме на 131-й сессии МОК будут объявлены столицы летних Олимпийских игр 2024-го и 2028 годов. Ожидается, что Олимпиаду-2024 примет Париж, а Игры-2028 - Лос-Анджелес. Ранее оба города претендовали на проведение Олимпийских игр 2024 года.

Согласно договоренности, Олимпийский комитет США получит фиксированную сумму от доходов Олимпиады-2028 года вместо 20%, которые были согласованы для Игр-2024. Фиксированная сумма доходов поможет лучше планировать подготовку к Олимпиаде, учитывая, что она состоится не через семь, а через 11 лет после выбора города.

По информации агентства, Олимпийский комитет США будет получать по $60 млн в год, что составляет около трети его бюджета на четырехлетний цикл.