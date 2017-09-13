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На стадионе "Колизеум" в Лос-Анджелесе зажжен огонь в канун решения МОК об Играх-2028

Спорт
13 сентября, 17:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

Летняя Олимпиада дважды проходила в Лос-Анджелесе - в 1932 и 1984 годах

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Олимпийский огонь зажжен в среду утром на стадионе "Колизеум" в Лос-Анджелесе в канун ожидаемого официального объявления Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении в этом городе Игр-2028. Об этом сообщило в среду информационное агентство AP.

В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028). Официальное решение о том, что Игры-2024 должны пройти в Париже, а в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес должно быть объявлено в среду на сессии МОК в столице Лиме (Перу).

Летняя Олимпиада дважды проходила в Лос-Анджелесе - в 1932 и 1984 годах. Всего США принимали летние Олимпийские игры четыре раза, соревнования проходили также в 1904 году в Сент-Луисе и в 1996-м в Атланте.

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