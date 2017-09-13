Колобков: Удмуртия активно участвует в ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ"

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Республика Удмуртия является одним из регионов, активно участвующих в реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник Колобков провел рабочую встречу с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым, в ходе которой обсудил развитие спортивной инфраструктуры, вопросы подготовки спортивного резерва и поддержки базовых видов спорта в регионе. "Удмуртия - один из активных регионов - участников Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - отметил Колобков. - В частности, там будут созданы два важных спортивных объекта - региональные спортивно- тренировочные центры для подготовки спортсменов сборных команд России, а также центр по лыжным гонкам в селе Шаркан и центр "Чекерил" в Ижевске".
По словам Колобкова, Удмуртия является спортивным регионом. "Удмуртия - очень спортивный регион, там активно развиваются не только зимние, но и летние виды спорта, - заметил он. - Спорт для республики - один из приоритетов, что очень важно. В следующем году в Удмуртии планируется проведение очень интересного соревнования среди спортсменов- любителей, в России такого турнира еще не было, соревнования пройдут как по зимним, так и по летним видам спорта".
Министр спорта РФ напомнил о том, что врио главы Удмуртии и сам занимается спортом на высоком уровне. "Губернатор и его команда прекрасно понимают значимость спорта как стимула для ведения здорового образа жизни, - сказал Колобков. - Александр Бречалов и сам является большим спортсменом. Несколько лет назад он прошел весь марафон Ironman. Люди, которые прошли этот марафон - особые, мне очень нравится, что в России есть такие спортивные губернаторы".
Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета в Удмуртии построен универсальный спортивный зал в Ижевске и футбольное поле с искусственным покрытием в Можге.