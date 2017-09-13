"Локомотив" победил "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 13 сентября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Металлурга" отличились Томаш Филиппи (11-я минута), Денис Казионов (31). За "Локомотив" шайбы забросили Денис Осипов (19), Александр Кадейкин (32) и Денис Мосалев (65).
"Локомотив" занимает четвертое место в Западной конференции с 16 очками. "Металлург" идет вторым на Востоке с 18 очками.
В следующем матче "Локомотив" примет челябинский "Трактор". "Металлург" сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 15 сентября.