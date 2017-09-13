Путин вместе с участниками суперсерии 1972 года посмотрел матч юных хоккеистов в Сочи

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, которые участвовали в суперсерии 1972 года, посмотрел в среду матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов.

Юноши 2003 года рождения из подмосковных команд "Луч" и "Виктория" играли на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус". Путин смотрел третий период матча, вместе с ним на трибуне присутствовали Владислав Третьяк, Александр Мартынюк, Александр Якушев и другие. Кроме того, в Сочи приехали игроки канадской сборной 1972 года, с Пэтом Стэплтоном и Деннисом Халлом Путин пообщался через переводчика, после все вместе вышли на лед, чтобы поздравить участников соревнований. Команда "Виктория" победила со счетом 9:0.

Президент поздравил ребят обеих команд, отметив, что на матч приехали выдающиеся игроки в истории хоккея, "те, кто сделал много для развития хоккея". Пообщались с юными хоккеистами и канадские ветераны, рассказав несколько смешных историй из своей спортивной карьеры.

Вячеслав Фетисов напутствовал ребят словами о том, что сейчас у них возможности, которых в Советском Союзе не было. "В 1972 году у нас было на всю страну 30 катков, после прихода Владимира Владимировича сейчас их 500", - сказал он. Перед матчем российскому лидеру продемонстрировали новый тренировочный центр по хоккею при "Сириусе". Демонстрацию на экранах ему показывали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмешева.

Собянин сообщил, что в рамках его визита в "Сириус" был обсужден важный вопрос. "Ребята (выпускники "Сириуса" - прим. ТАСС) поступают в вузы и теряются. Договорились о том, чтобы по программе "Отложенные контракты" компании подписывали контракт, чтобы студент знал, что после вуза он выходит на работу именно в эту компанию", - отметил мэр.

"Перед "Сириусом" и стоит такая задача - доводить до рабочего места", - подтвердил Путин.

Суперсерия СССР - Канада 1972 года

Суперсерия СССР - Канада проходила со 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в различных канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в суперсерии.

Наиболее результативными участниками суперсерии стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.