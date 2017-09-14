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Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"

Спорт
14 сентября, 13:40 UTC+3 КОПЕНГАГЕН /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Игра пройдет в столице Дании в четверг

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Стадион Parken в Копенгагене

Стадион Parken в Копенгагене

© EPA/JENS NORGAARD

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Крыша стадиона Parken, на котором пройдет матч футбольной Лиги Европы между "Копенгагеном" и московским "Локомотивом", будет открыта во время встречи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе датского клуба.

Встреча первого тура группового раунда Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом" пройдет в четверг в столице Дании. Начало - 20:00 по московскому времени. Согласно прогнозам синоптиков, вечером во время матча ожидается облачная погода с вероятностью дождя от 20% до 50%.

"Данная функция [выдвижение крыши] будет отключена. Это значит, что крыша будет открыта", - сказали в пресс-службе.

Стадион Parken является главной ареной страны, на нем свои матчи также проводит национальная команда Дании. Арена была построена 25 лет назад, имеет раздвижную крышу и вмещает около 38 тыс. зрителей.

В группу F Лиги Европы также попали чешский "Злин" и молдавский "Шериф", которые проведут свой матч в четверг в чешском Оломоуце.

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