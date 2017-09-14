Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"

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КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Крыша стадиона Parken, на котором пройдет матч футбольной Лиги Европы между "Копенгагеном" и московским "Локомотивом", будет открыта во время встречи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе датского клуба.
Встреча первого тура группового раунда Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом" пройдет в четверг в столице Дании. Начало - 20:00 по московскому времени. Согласно прогнозам синоптиков, вечером во время матча ожидается облачная погода с вероятностью дождя от 20% до 50%.
"Данная функция [выдвижение крыши] будет отключена. Это значит, что крыша будет открыта", - сказали в пресс-службе.
Стадион Parken является главной ареной страны, на нем свои матчи также проводит национальная команда Дании. Арена была построена 25 лет назад, имеет раздвижную крышу и вмещает около 38 тыс. зрителей.
В группу F Лиги Европы также попали чешский "Злин" и молдавский "Шериф", которые проведут свой матч в четверг в чешском Оломоуце.