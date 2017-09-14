Землетрясение в Перу не повлияло на работу сессии МОК в Лиме

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Землетрясение в центральной части Перу не повлияло на работу 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МОК, заседание членов сессии, которое в четверг посетят президент Перу Педро Пабло Кучински и бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, пройдет по ранее запланированному сценарию.

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в ночь на четверг по перуанскому времени вблизи Матуканы, который расположен в 100 км от Лимы. В столице было зафиксировано пять толчков, на одно из основных шоссе города сошел оползень.

"Нет, это никаких не повлияло на работу сессии МОК", - отметили в пресс-службе.

В среду на сессии МОК права на проведение летних Олимпийских игр 2024 года были переданы Парижу, а Игр 2028 года - Лос-Анджелесу.