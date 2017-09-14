Женская сборная России по настольному теннису вышла в 1/4 финала командного ЧЕ

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ТАСС, 14 сентября. Женская сборная России по настольному теннису обыграла команду Франции со счетом 3-1 в третьем матче группового этапа командного чемпионата Европы. Турнир проходит в Люксембурге.
Свои партии выиграли Ольга Воробьева и Яна Носкова. Полина Михайлова провела два матча, в одном победила, в другом - уступила.
Ранее на турнире россиянки с таким же счетом обыграли сборные Польши и Белоруссии.
Российская команда с шестью очками вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе. Соперником россиянок в четвертьфинале станет сборная Португалии, встреча пройдет 15 сентября.
Турнир завершится 17 сентября.