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Тренер: гандболисты "Спартака" готовы бороться за медали чемпионата России

Спорт
14 сентября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Московский клуб в четверг переиграл краснодарский СКИФ в первом официальном матче в истории команды

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Главный тренер гандбольного "Спартака" Василий Филиппов

Главный тренер гандбольного "Спартака" Василий Филиппов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Гандболисты московского "Спартака" могут выполнить высокие задачи, поставленные перед клубом. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Василий Филиппов.

Гандболисты "Спартака" в четверг переиграли краснодарский СКИФ в первом официальном матче в истории команды. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 26:24 в пользу красно-белых.

"Было важно победить в домашнем матче, при новых болельщиках, которые пришли на "Спартак", - сказал Филиппов. - Задачи поставлены большие, считаю, что с ними можно справляться. Задача максимум - попасть в призеры, минимум - четверка, где кубковая зона. Непопадание с такой командой в шестерку будет провалом".

О создании гандбольного клуба "Спартак" было объявлено в преддверии нынешнего сезона. Команду пополнили игроки сборной России, а инициаторами нн создания стали Федерация гандбола России и футбольный клуб "Спартак".

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