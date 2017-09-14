Футбольные болельщики поддержали гандбольный "Спартак" в первом официальном матче

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольные болельщики поддержали гандболистов московского "Спартака" в первом официальном матче в истории клуба, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Красно-белые в четверг дебютировали в высшем дивизионе чемпионата России матчем с краснодарским СКИФом. Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 26:24. Как сообщил ТАСС пресс-атташе "Спартака" Антон Хализов, билеты на матч были бесплатными и распространялись через спортивные школы, сам гандбольный клуб и организации болельщиков футбольного клуба.

Встреча "Спартак" - СКИФ прошла во дворце спорта "Динамо" в Крылатском, общее количество болельщиков составило около 1500 человек. На входе все зрители получали красно-белую атрибутику для поддержки команды хозяев. На матч пришли также представители "Спартака" из других видов спорта, в том числе футбола. Как ранее сообщал ТАСС, "Спартак" может проводить свои матчи в нынешнем сезоне и в Сокольниках, но пока определенности по этому вопросу нет.

Что касается состава красно-белых, то он был усилен игроками сборной России. Клуб пополнили Егор Евдокимов, Дмитрий Ковалев, Александр Черноиванов и Олег Скопинцев. А возглавил "Спартак" известный в прошлом гандболист Василий Филиппов - 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны.

Московский клуб был создан 3 августа по инициативе Федерации гандбола России и футбольного "Спартака". Об этом решении было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Следующую встречу гандболисты московского "Спартака" проведут 19 сентября в Санкт-Петербурге против команды "Университет Лесгафта-Нева".