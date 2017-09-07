Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шишкарев отметил высокий уровень конкуренции в чемпионате России по гандболу-2017/18

Спорт
7 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Глава Федерации гандбола России выразил уверенность, что будет напряженная борьба и в женском чемпионате России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стартовавший чемпионат России по гандболу сезона-2017/18 отличается высоким уровнем конкуренции. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Чемпионат мужской Суперлиги стартовал 6 сентября, матчи женской Суперлиги начались 3 сентября.

Смотрите также

Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола

"Чеховские медведи" в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

"Ростов-Дон" выиграл Суперкубок России по гандболу среди женских команд

"Уже провели Суперкубок, прошли первые игры чемпионата Суперлиги. Очень напряженные матчи были, по которым видно, что конкуренция в этом сезоне будет очень высокая. Ожидания от чемпионата только позитивные, думаю, что чемпионат окажется очень интересным", - отметил он.

Шишкарев также выразил уверенность, что будет напряженная борьба и в женском чемпионате России. "Не думаю, что единственным претендентом на титул будет "Ростов- Дон". Я считаю, что остальные клубы обязательно навяжут борьбу действующим чемпионкам", - сказал он.

Также президент ФГР возлагает большие надежды на российские клубы на международной арене. " "Чеховские медведи" и "Ростов-Дон" представят нашу страну в Лиге чемпионов. И мужские, и женские клубы выступят в Кубке ЕГФ и Кубке вызова. Думаю, что вполне обосновано можем ожидать попадания ростовчанок в "Финал четырех", - подчеркнул Шишкарев.

Действующими чемпионами России по гандболу являются "Чеховские медведи". Победителями женского чемпионата стал "Ростов-Дон". Также ростовская команда стала обладателем Кубка ЕГФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама