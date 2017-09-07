Шишкарев отметил высокий уровень конкуренции в чемпионате России по гандболу-2017/18

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стартовавший чемпионат России по гандболу сезона-2017/18 отличается высоким уровнем конкуренции. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Чемпионат мужской Суперлиги стартовал 6 сентября, матчи женской Суперлиги начались 3 сентября.
"Уже провели Суперкубок, прошли первые игры чемпионата Суперлиги. Очень напряженные матчи были, по которым видно, что конкуренция в этом сезоне будет очень высокая. Ожидания от чемпионата только позитивные, думаю, что чемпионат окажется очень интересным", - отметил он.
Шишкарев также выразил уверенность, что будет напряженная борьба и в женском чемпионате России. "Не думаю, что единственным претендентом на титул будет "Ростов- Дон". Я считаю, что остальные клубы обязательно навяжут борьбу действующим чемпионкам", - сказал он.
Также президент ФГР возлагает большие надежды на российские клубы на международной арене. " "Чеховские медведи" и "Ростов-Дон" представят нашу страну в Лиге чемпионов. И мужские, и женские клубы выступят в Кубке ЕГФ и Кубке вызова. Думаю, что вполне обосновано можем ожидать попадания ростовчанок в "Финал четырех", - подчеркнул Шишкарев.
Действующими чемпионами России по гандболу являются "Чеховские медведи". Победителями женского чемпионата стал "Ростов-Дон". Также ростовская команда стала обладателем Кубка ЕГФ-2017.