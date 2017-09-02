"Ростов-Дон" выиграл Суперкубок России по гандболу среди женских команд

ТАСС, 2 сентября. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" дома со счетом 32:22 победил краснодарскую "Кубань" и стал трехкратным обладателем Суперкубка России.

По итогам прошлого сезона "Ростов-Дон" выиграл чемпионат и Кубок России, а "Кубань" дошла до финала национального Кубка.

Чемпионат России среди женских команд стартует 3 сентября.