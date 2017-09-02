"Ростов-Дон" выиграл Суперкубок России по гандболу среди женских команд

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ТАСС, 2 сентября. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" дома со счетом 32:22 победил краснодарскую "Кубань" и стал трехкратным обладателем Суперкубка России.
По итогам прошлого сезона "Ростов-Дон" выиграл чемпионат и Кубок России, а "Кубань" дошла до финала национального Кубка.
Чемпионат России среди женских команд стартует 3 сентября.