Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юниорская сборная России по гандболу заняла шестое место на ЧМ

Спорт
20 августа, 14:05 UTC+3 ТАСС

На этом турнире российская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, но уступила датчанам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Юниорская сборная России по гандболу (игроки не старше 19 лет) проиграла команде Швеции со счетом 25:26 в матче за пятое место на чемпионате мира. Соревнования проходят в Грузии.

На этом турнире российская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, но уступила датчанам. Прежде россияне никогда не попадали в восьмерку лучших команд турнира, который проходит в седьмой раз. Чемпионат мира завершится в воскресенье, в решающем матче встретятся сборные Испании и Франции.

Смотрите также

Юниорская сборная России по гандболу сыграет за пятое место на ЧМ со шведами

Юниорская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира

Юниорская сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала ЧМ впервые в истории

Сборной России, начиная с матча 1/8 финала с командой Южной Кореи, руководит Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарёва. Чигарёв был отозван с чемпионата мира по причине ненадлежащего поведения во время встречи группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел 12 августа. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола о ненадлежащем поведении Чигарёва и взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

Чигарёв был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что тренер отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарёва на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигарёвым примет исполком ФГР на заседании в конце августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
2
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
3
Глава ФПР: погибший пауэрлифтер Драчев был добрым и бесконфликтным человеком
4
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
5
Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Россию
6
Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра Дейнекина
7
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама