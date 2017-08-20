Юниорская сборная России по гандболу заняла шестое место на ЧМ

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ТАСС, 20 августа. Юниорская сборная России по гандболу (игроки не старше 19 лет) проиграла команде Швеции со счетом 25:26 в матче за пятое место на чемпионате мира. Соревнования проходят в Грузии.
На этом турнире российская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, но уступила датчанам. Прежде россияне никогда не попадали в восьмерку лучших команд турнира, который проходит в седьмой раз. Чемпионат мира завершится в воскресенье, в решающем матче встретятся сборные Испании и Франции.
Сборной России, начиная с матча 1/8 финала с командой Южной Кореи, руководит Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарёва. Чигарёв был отозван с чемпионата мира по причине ненадлежащего поведения во время встречи группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел 12 августа. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола о ненадлежащем поведении Чигарёва и взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.
Чигарёв был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что тренер отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.
В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарёва на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигарёвым примет исполком ФГР на заседании в конце августа.