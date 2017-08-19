Юниорская сборная России по гандболу сыграет за пятое место на ЧМ со шведами

ТАСС, 19 августа. Юниорская сборная России по гандболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Португалии со счетом 33:26 в матче за 5-8 места на чемпионате мира. Соревнования проходят в Грузии.

В матче за пятое место российская команда в воскресенье сыграет со сборной Швеции, которая была сильнее японцев (34:28).

На этом турнире российская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, но уступила датчанам. Ранее россияне никогда не попадали в восьмерку лучших команд турнира, который проходит седьмой раз. Чемпионат мира завершится 20 августа.

Сборной России, начиная с матча 1/8 финала с командой Южной Кореи, руководит Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарева. Чигарев был отозван с чемпионата мира по причине ненадлежащего поведения специалиста во время встречи группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола (IHF) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарев отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарева на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигаревым примет исполком ФГР на заседании в конце августа.