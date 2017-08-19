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Юниорская сборная России по гандболу сыграет за пятое место на ЧМ со шведами

Спорт
19 августа, 16:42 UTC+3 ТАСС

Ранее россияне победили португальцев со счетом 33:26 в матче за 5-8 места

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ТАСС, 19 августа. Юниорская сборная России по гандболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Португалии со счетом 33:26 в матче за 5-8 места на чемпионате мира. Соревнования проходят в Грузии.

В матче за пятое место российская команда в воскресенье сыграет со сборной Швеции, которая была сильнее японцев (34:28).

На этом турнире российская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, но уступила датчанам. Ранее россияне никогда не попадали в восьмерку лучших команд турнира, который проходит седьмой раз. Чемпионат мира завершится 20 августа.

Сборной России, начиная с матча 1/8 финала с командой Южной Кореи, руководит Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарева. Чигарев был отозван с чемпионата мира по причине ненадлежащего поведения специалиста во время встречи группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола (IHF) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарев отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарева на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигаревым примет исполком ФГР на заседании в конце августа.

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