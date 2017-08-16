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Юниорская сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Спорт
16 августа, 21:25 UTC+3 ТАСС

В матче 1/8 финала россияне победили команду Южной Кореи со счетом 32:31

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ТАСС, 16 августа. Юниорская сборная России по гандболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Южной Кореи со счетом 32:31 в 1/8 финала чемпионата мира. Соревнования проходят в Грузии.

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Дании, которая в своем матче 1/8 финала переиграла немцев (28:24). Все четвертьфинальные встречи пройдут 17 августа. Чемпионат мира завершится 20 августа.

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Командой на матче с южнокорейцами руководил Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарёва. Чигарёв был отозван с чемпионата мира, причиной этому стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола (ИГФ) о ненадлежащем поведении Чигарёва и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

Чигарёв был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарёв отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарёва на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигарёвым примет исполком ФГР на заседании в конца августа.

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