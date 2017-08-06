Российские гандболистки заняли второе место на молодежном чемпионате Европы

ТАСС, 6 августа. Российские гандболистки уступили сборной Франции в финале молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет) со счетом 26:31. Турнир проходил в Словении.

Третье место заняла команда Дании, обыгравшая венгерок - 28:26.

Чемпионат Европы среди гандболисток не старше 19 лет проводится с 1996 года. Россиянки трижды выигрывали турнир (2002, 2004, 2013).