Российские гандболистки заняли второе место на молодежном чемпионате Европы

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ТАСС, 6 августа. Российские гандболистки уступили сборной Франции в финале молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет) со счетом 26:31. Турнир проходил в Словении.
Третье место заняла команда Дании, обыгравшая венгерок - 28:26.
Чемпионат Европы среди гандболисток не старше 19 лет проводится с 1996 года. Россиянки трижды выигрывали турнир (2002, 2004, 2013).