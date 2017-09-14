Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Кельн" задержан на час из соображений безопасности

Спорт
14 сентября, 21:48 UTC+3 ТАСС

Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Матч первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между английским "Арсеналом" и немецким "Кельном" начнется как минимум на час позже запланированного времени из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Встреча пройдет в Лондоне. Как сообщает немецкая газета Bild, из Кельна на матч приехало около десяти тысяч немецких болельщиков. При этом "Арсенал" выделил гостям лишь порядка трех тысяч билетов. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики пытались прорваться на гостевой сектор стадиона "Арсенала" "Эмирэйтс". О количестве пострадавших не сообщается, но несколько человек были доставлены в больницу.

После этого ситуация успокоилась. Полицейские же попросили людей без билетов покинуть территорию вблизи "Эмирэйтс".

Матч "Арсенал" - "Кельн" должен был начаться в 22:05 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
4
Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
5
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
6
Fox: атомная подлодка ВМС США вернулась на базу под пиратским флагом
7
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама