Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Кельн" задержан на час из соображений безопасности

ТАСС, 14 сентября. Матч первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между английским "Арсеналом" и немецким "Кельном" начнется как минимум на час позже запланированного времени из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Die Kölner Ultras kommen am Emirates-Stadium an. #effzeh #effzehinternational #AFCKOL @SPORTBILD pic.twitter.com/Dzcv1Oq8DD — Tim Osing (@OsingTim) September 14, 2017

Встреча пройдет в Лондоне. Как сообщает немецкая газета Bild, из Кельна на матч приехало около десяти тысяч немецких болельщиков. При этом "Арсенал" выделил гостям лишь порядка трех тысяч билетов. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики пытались прорваться на гостевой сектор стадиона "Арсенала" "Эмирэйтс". О количестве пострадавших не сообщается, но несколько человек были доставлены в больницу.

После этого ситуация успокоилась. Полицейские же попросили людей без билетов покинуть территорию вблизи "Эмирэйтс".

Матч "Арсенал" - "Кельн" должен был начаться в 22:05 мск.