Битва за медали: сборная России в шаге от финала Евробаскета

В случае победы на сербами российская команда впервые за шесть лет завоюет медали европейского первенства. Выступление сборной России на нынешнем Евробаскете уже можно признать успешным, учитывая, что в последние годы команда терпела сплошные неудачи. ТАСС вспоминает главные матчи в истории российской сборной, которая становилась чемпионом Европы и выигрывала медали Олимпиады и чемпионатов мира.

Евробаскет-2017. Победа над Хорватией в 1/8 финала — 101:78

На нынешний чемпионат Европы команда под руководством Сергея Базаревича приехала с большими надеждами — если не выиграть медали, то хотя бы доказать, что она все-таки умеет играть в баскетбол. Пропустив последние Олимпиаду и чемпионат мира, а на Евробаскете-2015 заняв лишь 17-е место, российская сборная выпала из числа сильнейших команд Европы, хотя по составу и историческому прошлому вполне заслуживала быть среди фаворитов.

Хорватия - Россия. Евробаскет-2017

На групповой стадии команда лишь искала свою игру и в итоге финишировала только третьей, пусть и проиграв только латвийцам — 69:84. Настоящий баскетбол начался в плей-офф, где сборная России в 1/8 финала разгромила хорватов — четвертьфиналистов Олимпиады-2016. Хорваты в группе победили всех, кроме главных фаворитов турнира — испанцев, однако во встрече со сборной России случился конфуз — 78:101. Блестящий матч провел Алексей Швед, который набрал 27 очков.

Впервые на Евробаскете сборная России сумела набрать более 100 очков, а ее игра вселила надежду даже на победный исход турнира — как это произошло ровно 10 лет назад в Мадриде.

Евробаскет-2007. Победа над Испанией в финале — 60:59

Два серебра чемпионатов мира в целом достижение не менее серьезное, чем победа на чемпионате Европы (где не играет сильнейшая команда мира из США). Сборная России смогла завоевать единственный титул десять лет назад в испанской столице. Причем в финале были повержены хозяева Евробаскета — испанцы, которые годом ранее стали чемпионами мира, а за последующие 10 лет выиграли три олимпийские медали и три чемпионата Европы.

Россия - Испания. Евробаскет-2007

В 2007 году сборную России возглавлял американский специалист израильского происхождения Дэвид Блатт, а лидером команды был нынешний глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Сборные России и Испании встретились на групповой стадии, где хозяева уверенно победили — 81:69. В финале явными фаворитами также считались испанские баскетболисты, однако сборная России на сей раз сумела сыграть на равных. Судьбу же золотых медалей решил победный бросок натурализованного американца Джона Холдена на последних секундах, который принес чемпионский титул сборной России.

Олимпиада-2012. Матч за третье место с командой Аргентины — 81:77

Пять лет назад на Играх в Лондоне сборная России завоевала свою единственную олимпийскую медаль — бронзовую. Турнир стал последним для Блатта во главе сборной России. После успеха в Мадриде команда сумела выиграть лишь бронзу Евробаскета-2011, а на чемпионате мира-2010 осталась седьмой.

Россия - Аргентина. Олимпиада-2012

В Лондоне поколение Кириленко, Виктора Хряпы и Сергея Мони сумело-таки "выстрелить" в последний раз, к тому же в команде появились молодые звезды — Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Виталий Фридзон, которые успешно выступают на нынешнем Евробаскете. Добраться до олимпийского финала сборной России не удалось — в полуфинале испанцы сумели взять реванш за поражение в финале Евробаскета-2017. Зато в матче за третье место сборная России смогла победить аргентинцев во главе со знаменитым Ману Жинобили.

Чемпионат мира-1998. Полуфинал со сборной США — 66:64

В 1998 году сборная России в последний раз сумела выиграть медали чемпионата мира, в полуфинале одержав историческую победу над командой США. Впрочем, на мировое первенство в Грецию из-за локаута в НБА приехала не сильнейшая "дрим-тим", а команда, составленная из игроков европейских клубов и студенческих лиг. Но любая сборная США считается фаворитом чемпионата мира, так что недооценивать эту победу российских баскетболистов не стоит.

Россия - США. ЧМ-1998

Другое дело, что поколение Василия Карасева, братьев Пашутиных (Евгений пропустил турнир в Афинах из-за травмы), Игоря Куделина, Сергея Панова в итоге так и осталось без золотых медалей и в целом провело под руководством Сергея Белова не лучший турнир. Со скрипом выступая в группе, сборная России не сумела избежать встречи с американцами до финала, однако в полуфинале в Афинах показала свою лучшую игру — прекрасно выглядели прежде всего Куделин и Сергей Бабков. На финал же сборной России не хватило, хотя были шансы победить и югославов (62:64).

Чемпионат мира-1994. Полуфинал с командой Хорватии — 66:64

Удивительно, но такой же счет — 66:64 — был зафиксирован и в полуфинале с участием сборной России на чемпионате мира 1994 года в Канаде, где соперником была хорватская сборная. Хорваты стали вице-чемпионами Олимпиады 1992 года, однако затем в автокатастрофе погиб лидер команды Дражен Петрович, и дела сборной пошли на спад. Впрочем, хорваты оставались одними из лидеров европейского баскетбола, а до полуфинала добрались без поражений.

Матч за выход в финал состоялся в Торонто. Для обеих команд этот чемпионат мира стал дебютным, и победа гарантировала медали. В составе команды России выделялся нынешний ее наставник Сергей Базаревич, который вошел в итоге в символическую сборную чемпионата мира наряду с тремя американцами и хорватом Дино Раджей.

Россия - Хорватия. ЧМ-1994

29-летний Базаревич был самым опытным игроком сборной России, где только начинали выступления Карасев, Кисурин, Андрей Фетисов, Евгений Пашутин. Матч с хорватами стал звездной страницей этого поколения, хотя выиграть чемпионат мира было невозможно: на турнире царила американская "Дрим-тим-2" во главе с Шакилом О'Нилом.

Евгений Трушин