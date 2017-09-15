Рогозин считает, что при желании Овечкин смог бы сыграть за сборную на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин считает, что российский хоккеист Александр Овечкин при желании смог бы сыграть за национальную сборную на Олимпиаде-2018.

"Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что - нет", - написал вице-премьер на странице в Facebook, озаглавив свой пост "Заблудший Овечкин".

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обратился к болельщикам с заявлением, в котором говорит о невозможности своего участия в Олимпиаде 2018 года, а также выражает надежду, что у него будет шанс выступить на следующих Играх в 2022 году. Текст заявления опубликован на официальном сайте НХЛ.

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский хоккейный турнир. Позднее Овечкин заявил, что примет участие в Играх независимо от решения лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018.