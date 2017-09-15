Фазель: IIHF не будет ужесточать санкции в отношении Зарипова, если он перейдет в НХЛ

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет применять дополнительные санкции в отношении дисквалифицированного за допинг российского нападающего Даниса Зарипова, если он примет решение продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. В сентябре появилась информация, что Зарипов может продолжить карьеру в клубе НХЛ "Питтсбург".

"Применительно к нашей системе мы уже приняли решение, в ней он играть не может, но если он хочет играть в НХЛ, то решение за НХЛ. Так что нет, дополнительных санкций не будет. Зачем? Это в любом случае будет не наша проблема, а проблема НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ - прим. ТАСС). Если они не следуют правилам WADA, то это их решение", - сказал Фазель.

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в Северной Америке, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию игрока из- за положительной допинг-пробы. Он не может выступать в Континентальной хоккейной лиге и на остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.