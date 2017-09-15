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Свердловские власти предложили провести аналог веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
15 сентября, 10:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Предлагается проложить маршрут от Екатеринбурга до Нижнего Тагила

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Избранный глава Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Максим Соколов (слева направо) на велопробеге во время открытия движения на втором участке южного полукольца ЕКАД

Избранный глава Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Максим Соколов (слева направо) на велопробеге во время открытия движения на втором участке южного полукольца ЕКАД

© Депарамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Международному союзу велосипедистов провести аналог веломногодневки "Тур де Франс" между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Леонид Рапопорт.

"Эта инициатива Евгения Куйвашева, которую он озвучил после посещения веломарафона в Свердловской области "Тур де Шарташ". Есть предложение организовать международную велогонку от Екатеринбурга до Нижнего Тагила по типу "Тур де Франс". Сейчас идут переговоры с Международным союзом велосипедистов по данному вопросу", - сказал Рапопорт, не уточнив сроков завершения переговоров.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов также поддерживает идею проведения таких соревнований.

"Это даст приток туристов в Нижний Тагил. Также велогонка позволит содержать автомобильную трассу между городами, а это почти 90 км, в хорошем состоянии", - сказал ТАСС Носов, пояснив, что трасса между Нижним Тагилом и Екатеринбургом "изобилует крутыми подъемами, спусками и неожиданными поворотами".

"Тур де Франс" - самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет.

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