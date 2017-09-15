Свердловские власти предложили провести аналог веломногодневки "Тур де Франс"

"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонахТранспорт 15 сентября, 11:08
Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика КубицыСпорт 15 сентября, 11:07
Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в АрктикуВ стране 15 сентября, 11:00
Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осениКультура 15 сентября, 10:55
В лондонском метро прогремел взрывПроисшествия 15 сентября, 10:51
В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 годаНовости Урала 15 сентября, 10:49
Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округуНовости партнеров 15 сентября, 10:40
Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 годаСпорт 15 сентября, 10:40
Камень из арктического Норильска станет частью мемориала "Стена скорби" в МосквеОбщество 15 сентября, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Международному союзу велосипедистов провести аналог веломногодневки "Тур де Франс" между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Леонид Рапопорт.
"Эта инициатива Евгения Куйвашева, которую он озвучил после посещения веломарафона в Свердловской области "Тур де Шарташ". Есть предложение организовать международную велогонку от Екатеринбурга до Нижнего Тагила по типу "Тур де Франс". Сейчас идут переговоры с Международным союзом велосипедистов по данному вопросу", - сказал Рапопорт, не уточнив сроков завершения переговоров.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов также поддерживает идею проведения таких соревнований.
"Это даст приток туристов в Нижний Тагил. Также велогонка позволит содержать автомобильную трассу между городами, а это почти 90 км, в хорошем состоянии", - сказал ТАСС Носов, пояснив, что трасса между Нижним Тагилом и Екатеринбургом "изобилует крутыми подъемами, спусками и неожиданными поворотами".
"Тур де Франс" - самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет.