Более 1,5 млн человек примут участие в "Кроссе нации - 2017"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участниками традиционного всероссийского дня бега "Кросс нации" в этом году станут более 1,5 млн человек по всей стране. Об этом на пресс- конференции в ТАСС заявила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

Массовый спортивный праздник пройдет в субботу в 84 регионах России.

"Праздник имеет богатую историю, и завтра на старте мы ожидаем 1,5 млн человек во всех субъектах. Бег становится очень популярным в стране, это констатируют наши федерации и регионы. Набирают обороты такие мероприятия, как марафоны, полумарафоны во многих городах России, они становятся известными и за пределами нашей страны. Надеемся, что наш праздник поможет популяризации королевы спорта - легкой атлетики, нам нужно следовать принципу от массовости к мастерству", - сказала Томилова.

Центральный старт соревнований в этом году пройдет в Москве. По словам главы департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, мероприятие пройдет на самом высоком уровне. "Москвичи тоже любят спорт, они доказывали это своим примером неоднократно. Уверен, что этап пройдет на самом высоком уровне, программу пока раскрывать не будем. Думаю, все будут довольны, главное, чтобы погода не подвела", - отметил он.

Как отметила глава Федерации легкой атлетики Москвы Светлана Мастеркова, организаторы работают над совершенствованием программы праздника в столице. "Это будет уникальное мероприятие, которое пройдет в 11 административных округах города. Наша задача состоит в том, чтобы все прошло на высоком организационном уровне, но на перспективу нам нужно размышлять, как сделать лучше, интереснее, ведь каждый должен получить максимум удовольствия, это семейный праздник. Надеюсь, Москва станет примером для всех регионов", - заявила она.

По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, Химки, которые станут центром старта в Подмосковье, являются одной из центральных площадок развития физической культуры субъекта. "Мы всегда ждем завершения летнего сезона и старта "Кросса нации", каждый раз переносим старт в различные места, чтобы привлечь внимание еще большей аудитории. В этом году самым младшим зарегистрированным участником стал ребенок четырех лет, самым пожилым - мужчина, которому уже за 70 лет. Приглашаю всех любителей бега и здорового образа жизни присоединиться к участникам праздника, среди которых буду и я", - рассказал Терюшков.

Регионы готовы к проведению "Кросса нации"

В пресс-конференции посредство видеомоста приняли участие представители регионов, которые сообщили о степени готовности субъектов к проведению "Кросса нации - 2017".

Как сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, на старт забега выйдут более 8 тыс. воронежцев. "Праздник давно анонсируется на территории области, нами подготовлена интересная развлекательная программа. Надеемся, что все пройдет красочно и интересно", - сообщил он.

В Санкт-Петербурге забег пройдет на день позже, чем во всех остальных субъектах - 17 сентября. Как заявил председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт- Петербурга Павел Белов, участие в забеге примут 20 тыс. жителей города.

Участниками "Кросса нации" в Республике Удмуртия станут 8 тыс. человек. Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики Павел Вечтомов рассказал о том, что желающих в разы больше, но у них пока нет возможности принять участие в забеге.

Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта рассказал, что центральный старт забега пройдет в городе Туймазы, а участниками спортивного праздника станут около 80 тыс. человек.

"Кросс нации" - это масштабное спортивное мероприятие на территории России. Победители и призеры в своих возрастных группах в Симферополе будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в номинациях "Самый младший", "Самый старший", а организации и учреждения - "Самый спортивный коллектив". Для участников подготовлены 432 тыс. нагрудных номеров.