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Пиво на матчах ХК "Авангард" будет реализовываться в специально отведенных местах

Спорт
15 сентября, 11:58 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Решение было принято в ходе встречи руководства клуба с заместителем начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым

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ОМСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Авангард" достиг договоренности с Управлением МВД по Омской области о продаже пива на "Арене-Омск" во время матчей. Как сообщает пресс-служба клуба, напиток будет реализовываться в специально отведенных местах.

"Со следующего домашнего матча "Авангарда" - против "Югры" 17 сентября - для наших болельщиков будет открыта продажа пива на "Арене-Омск". Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах", - сказал президент "Авангарда" Владимир Шалаев.

По его словам, решение было принято в ходе встречи с заместителем начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым. "Мы еще раз акцентировали внимание на том, что и для "Авангарда", и для УМВД соблюдение закона является безусловным приоритетом, и потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона. Клуб все замечания учел", - отметил Шалаев.

Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщила ТАСС, что "Арена-Омск" является спортивным сооружением, на котором реализация спиртных напитков запрещена в соответствии с законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Клуб же придерживался мнения, что ресторан, фойе и холлы "Арены-Омск" относятся к прилегающим территориям, в то время как продажа пива запрещена на трибунах стадиона.

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