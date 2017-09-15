УЕФА открыл дело в отношении "Кельна" и "Арсенала" из-за беспорядков на матче Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении английского "Арсенала" и немецкого "Кельна" по итогам беспорядков во время матча Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Кельн" со счетом 3:1.

Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков "Кельна", 17 тысяч - без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион "Арсенала" "Эмирэйтс" без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену. Позднее стало известно, что пять человек были арестованы лондонской полицией.

УЕФА открыл дела в отношении "Кельна" по четырем нарушениям дисциплинарного регламента: беспорядки в толпе, нанесения ущерба, использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

В отношении "Арсенала" дело открыто по одному нарушению: блокировка лестницы в секторе, где располагались болельщики гостей.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит оба дела 21 сентября.