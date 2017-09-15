Владислав Третьяк пополнил состав совета директоров КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вошел в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил ТАСС источник в совете директоров.

Третьяк пополнил состав нового совета директоров, который был избран общим собранием участников лиги.

Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады, 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА Третьяк возглавил ФХР в 2006 году. Также он входит в состав правления ФХР и наблюдательного совета ЦСКА.