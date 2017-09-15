Третьяк заявил, что его волнует посещаемость матчей КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посещаемость матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вызывает обеспокоенность. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Стоит задача, чтобы лига развивалась. Волнует посещаемость, клубы должны перенять опыт, это иногда и их недоработка", - сказал Третьяк.

Президент ФХР отметил, что в целом лига прогрессирует. "КХЛ идет вперед", - заявил он.

"Один из основных вопросов - это подготовка сборной к Олимпиаде. Главное, чтобы в КХЛ были хорошие матчи, чтобы команды бились до конца", - сказал Третьяк.

Глава ФХР подчеркнул, что "каждая команда должна знать свое место", и что задержки зарплат игрокам недопустимы. "Непорядок, когда по месяцу игроки не получают зарплату. В лиге должны быть достойные команды. Я не за сокращение лиги, а за качество хоккея", - сообщил он.

Также Третьяк отметил, что в российском хоккее уделяется пристальное внимание вопросам антидопинга. "Нам нужно это контролировать и вести пропаганду. Я всегда призываю молодых хоккеистов думать о своей профессии", - заявил он.