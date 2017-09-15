Гонщик "Формулы-1" Сайнс-младший со следующего сезона будет выступать за команду "Рено"

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ТАСС, 15 сентября. Испанец Карлос Сайнс-младший в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет выступать за команду "Рено". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Контракт с гонщиком рассчитан на один год.
В нынешнем сезоне 23-летний испанец вместе с россиянином Даниилом Квятом выступает за команду "Торо Россо". В 2018 году Сайнс-младший заменит в "Рено" британца Джолиона Палмера. Партнером испанца будет немец Нико Хюлькенберг.
Сайнс-младший дебютировал в "Формуле-1" в 2015 году. Лучшим финишем в гонке для него является шестое место.