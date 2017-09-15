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Чернышенко: "Слован" предоставил КХЛ гарантию выплат задолженностей до 30 сентября

Спорт
15 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Ранее КХЛ сообщила, что "Слован" и владивостокский "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Братиславский "Слован" предоставил Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) гарантию выплат задолженностей до 30 сентября. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Ранее КХЛ сообщила, что "Слован" и владивостокский "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

"На прошлом совете директоров было принято решение, что клубы, которые не погасят задолженности до июля этого года, будут оштрафованы на 20% от суммы задолженности. И в лиге сложилась некрасивая практика, когда на начало сезона клубы входили с долгами перед игроками. В этом сезоне это прекратилось: если раньше порядка 1,5 млрд рублей долгов переходило из года в год, то этот сезон мы начали практически без долгов благодаря этой инициативе, - рассказал Чернышенко. - Внесены изменения в регламент, которые будут постоянными: они обязывают клубы, которые задерживают выплаты на два и более месяца, выплачивать штраф в размере 30% от прибыли".

Чернышенко сообщил, что единственным задолжником является "Слован". "Клуб предоставил письменную гарантию погашения долгов до 30 сентября", - подчеркнул глава лиги.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в Москве в пятницу.

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