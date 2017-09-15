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Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

Спорт
15 сентября, 16:13 UTC+3 ТАСС

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в матче с "Вардаром" забил два гола и сделал результативную передачу

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Нападающий российского "Зенита" Александр Кокорин вошел в символическую команду недели Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг "Зенит" разгромил в гостях македонский "Вардар" в гостевом матче группового этапа турнира со счетом 5:0, Кокорин отметился двумя забитыми голами и результативной передачей.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь - Яго Эррерин ("Атлетик", Испания); защитники - Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Андреа Масьелло ("Аталанта", Италия), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад", Испания), Эктор Бельерин ("Арсенал", Англия); полузащитники - Родриго Эрнандес ("Вильярреал", Испания), Хакан Чаоханоглу ("Милан", Италия), Димитри Пайет ("Марсель", Франция), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"); нападающие - Андре Силва ("Милан"), Кокорин.

Ранее стало известно, что Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы. Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

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