Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Нападающий российского "Зенита" Александр Кокорин вошел в символическую команду недели Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В четверг "Зенит" разгромил в гостях македонский "Вардар" в гостевом матче группового этапа турнира со счетом 5:0, Кокорин отметился двумя забитыми голами и результативной передачей.
Кокорин и Соболь в Команде недели #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.
Подробности ➡️ https://t.co/yVWxA1hkLk pic.twitter.com/bhH2T4ZkzT
Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь - Яго Эррерин ("Атлетик", Испания); защитники - Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Андреа Масьелло ("Аталанта", Италия), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад", Испания), Эктор Бельерин ("Арсенал", Англия); полузащитники - Родриго Эрнандес ("Вильярреал", Испания), Хакан Чаоханоглу ("Милан", Италия), Димитри Пайет ("Марсель", Франция), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"); нападающие - Андре Силва ("Милан"), Кокорин.
Ранее стало известно, что Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы. Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.