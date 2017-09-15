Соревновательная программа Олимпиады-2024 будет утверждена в декабре 2020 года

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревновательная программа летних Олимпийских игр 2024 года будет утверждена в декабре 2020 года. Такое решение было принято на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме.
Париж был наделен правом проведения Олимпиады 2024 года в среду, Игры 2028 года получил Лос-Анджелес.
"Если раньше программа утверждалась за три года, то теперь будет за четыре. Программа для Парижа будет определена исполкомом МОК в декабре 2020 года. То же самое произойдет и по зимней Олимпиаде, программа Игр 2022 года в Пекине будет утверждена вскоре после окончания Олимпиады в Пхенчхане", - сказал Франко Карраро, который возглавляет комиссию МОК, отвечающую за олимпийскую программу.
Было предложено сохранить в программе Игр-2024 года все 28 видов спорта, которые были в программе Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и будут представлены в Токио-2020. Вопрос остается только по сохранению в программе тяжелой атлетики, поскольку международная федерация рискует лишиться членства в олимпийской семье по причине множества допинговых нарушений. Вопрос по сохранению в соревновательной программе данного вида спорта исполком МОК рассмотрит в декабре.