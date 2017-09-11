AFP: бюджет ОИ-2024 в Париже оценивается в €6,6 млрд

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ТАСС, 11 сентября. Бюджет Олимпийских игр 2024 года в Париже может составить €6,6 млрд. Об этом сообщает агентство AFP.
Выборы столицы Олимпиады 2024 и 2028 годов пройдут на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в Перу 13 сентября. На Игры-2024 претендует Париж, на соревнования 2028 года - Лос-Анджелес.
Одной из главных задач оргкомитета Игр в Париже заявлено сохранение бюджета на текущем уровне. Отмечается, что финансовые затраты на проведение Олимпиад в 2012 году в Лондоне, в 2004 году в Афинах и в 2000 году в Сиднее превышали запланированные в среднем в два раза. Самый крупный бюджет был на Играх-2008 в Пекине - €32 млрд.
В июле оценочная комиссия МОК предупредила, что затраты на безопасность Олимпиады в Париже и инфраструктуру могут быть недооценены. Для проведения Игр Парижу необходимо построить три объекта: Олимпийскую деревню, медиа-центр и центр водных видов спорта. Затраты на строительство Олимпийской деревни оцениваются в €1,3 млрд.