Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024

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МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Париж и Лос-Анджелес представили относительно равные и достойные заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Таким мнением с ТАСС поделился в телефонном разговоре президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Во вторник 11 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на внеочередной сессии в Лозанне единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки. На прошлом заседании исполкома МОК было предложено поделить между этими городами Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, однако данные изменения должны быть утверждены сессией МОК.
"Трудно сказать, у кого из этих городов наибольшие шансы принять Игры 2024 года, поскольку оба кандидата представили замечательные, достойные заявки, - отметил Жуков. - Претенденты подготовили очень яркие презентации, сила которых в более чем 90-процентной готовности олимпийских объектов, новых стадионов строить не надо. И Париж, и Лос-Анджелес могут проводить Игры даже в этом году. Думаю, во многом из-за этого и было принято решение о единовременных выборах".
На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.