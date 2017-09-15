Вероятность участия Кулагина в полуфинале Евробаскета с сербами составляет 90%

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СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вероятность того, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин сможет сыграть в полуфинальном матче чемпионата Европы против команды Сербии, составляет 90%, но он будет находиться на скамейке запасных. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Владимир Спивак.
Защитник подвернул ногу в среду в четвертьфинальной игре турнира против сборной Греции.
"Кулагин будет находиться с командой. Но вероятность того, что он сможет выйти на площадку, составляет 90%", - сказал Спивак.
Накануне главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что отсутствие Кулагина в матче с сербами станет большой потерей.
Матч сборных России и Сербии начнется в пятницу в 21:30 мск. Накануне сборная Словении стала первым финалистом Евробаскета-2017, обыграв команду Испании.