Вероятность участия Кулагина в полуфинале Евробаскета с сербами составляет 90%

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вероятность того, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин сможет сыграть в полуфинальном матче чемпионата Европы против команды Сербии, составляет 90%, но он будет находиться на скамейке запасных. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Владимир Спивак.

Защитник подвернул ногу в среду в четвертьфинальной игре турнира против сборной Греции.

"Кулагин будет находиться с командой. Но вероятность того, что он сможет выйти на площадку, составляет 90%", - сказал Спивак.

Накануне главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что отсутствие Кулагина в матче с сербами станет большой потерей.

Матч сборных России и Сербии начнется в пятницу в 21:30 мск. Накануне сборная Словении стала первым финалистом Евробаскета-2017, обыграв команду Испании.