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Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018

Спорт
15 сентября, 18:46 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Глава IIHF отметил, что федерация выступает против коллективного наказания российских спортсменов

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Глава IIHF Рене Фазель

Глава IIHF Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не видит оснований не допускать мужскую и женскую сборные России к участию в Олимпийских играх 2018 года. Об этом на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в Олимпиаде-2018.

"Мы уверены, что хоккеисты и хоккеистки из России смогут участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Мы полностью против коллективного наказания, мы никогда не примем идею, чтобы было коллективное наказание", - заявил Фазель.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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