Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Ефимовой

В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимостиМеждународная панорама 15 сентября, 20:14
Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоитСпорт 15 сентября, 20:05
Human Rights Watch обвинила СБУ в пыткахМеждународная панорама 15 сентября, 19:58
Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию ЕфимовойСпорт 15 сентября, 19:50
Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом полеСпорт 15 сентября, 19:50
В Дагестане завершается празднование 2000-летия городаВ стране 15 сентября, 19:46
Шамиль Тарпищев переизбран членом МОКСпорт 15 сентября, 19:46
Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018Спорт 15 сентября, 19:44
Дегтярев рассчитывает, что МОК не применит коллективную ответственность к спортсменам РФСпорт 15 сентября, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Юлию Ефимову с успешным выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште и обсудил возможное участие команды спортсменки (Efimova Team) в популяризации плавания. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
На мировом первенстве, которое прошло с 14 июля по 30 июля, Ефимова с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой стала самой успешной спортсменкой в российской сборной.
Колобков поздравил Ефимову с успешным выступлением на соревнованиях в Будапеште и пожелал удачи всей российской команде на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Копенгагене.
Стороны обсудили возможности расширения участия команды Efimova Team в популяризации плавания в России, особенно среди подрастающего поколения, вовлечения в команду новых перспективных пловцов, а также ход подготовки спортсменки к новым стартам.
На чемпионате мира - 2017 Ефимова стала чемпионкой на дистанции 200 м брассом, завоевала серебро на 50 м брассом и в женской комбинированной эстафете 4100 м, стала бронзовым призером на дистанции 100 м. Для Ефимовой золото в Будапеште стало пятым, завоеванным на чемпионатах мира, помимо этого она является двукратным серебряным, а также бронзовым призером Олимпийских игр.