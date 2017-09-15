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Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Ефимовой

Спорт
15 сентября, 19:50 UTC+3 ТАСС

На мировом первенстве в Будапеште Юлия Ефимова с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой стала самой успешной спортсменкой в российской сборной

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© Мария Антипина/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Юлию Ефимову с успешным выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште и обсудил возможное участие команды спортсменки (Efimova Team) в популяризации плавания. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

На мировом первенстве, которое прошло с 14 июля по 30 июля, Ефимова с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой стала самой успешной спортсменкой в российской сборной.

Колобков поздравил Ефимову с успешным выступлением на соревнованиях в Будапеште и пожелал удачи всей российской команде на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Копенгагене.

Стороны обсудили возможности расширения участия команды Efimova Team в популяризации плавания в России, особенно среди подрастающего поколения, вовлечения в команду новых перспективных пловцов, а также ход подготовки спортсменки к новым стартам.

На чемпионате мира - 2017 Ефимова стала чемпионкой на дистанции 200 м брассом, завоевала серебро на 50 м брассом и в женской комбинированной эстафете 4100 м, стала бронзовым призером на дистанции 100 м. Для Ефимовой золото в Будапеште стало пятым, завоеванным на чемпионатах мира, помимо этого она является двукратным серебряным, а также бронзовым призером Олимпийских игр.

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