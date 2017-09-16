МОК не намерен обсуждать северокорейскую угрозу на уровне ООН

ЛИМА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) во время Генеральной ассамблеи ООН не намерен участвовать в обсуждении политических и военных вопросов, связанных с ядерной угрозой со стороны КНДР. Об этом на пресс-конференции в Лиме по итогам сессии МОК заявил глава организации Томас Бах, который примет участие в работе Генассамблеи.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Разразившийся на Корейском полуострове политический конфликт ставит под угрозу проведение в феврале 2018 года зимней Олимпиады в Пхенчхане.

"Мы не политическая организация и не хотим принимать участие в переговорах о ядерном оружии и других военных вопросах. В ООН мы сконцентрируемся на наших параллельных контактах с различными правительствами и национальными комитетами", - сказал Бах.

"Там будут обсуждаться чисто политические вопросы, за которыми мы будем внимательно следить, но не хотим быть в них вовлеченными", - добавил он.

Также Бах в очередной раз выразил уверенность в том, что Олимпийские игры не будут отменены. "Наша позиция остается неизменной", - отметил он.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.