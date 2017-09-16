Футболист "Динамо" Панченко получил острую травму коленного сустава

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко получил острую травму коленного сустава, точный диагноз станет известен в воскресенье утром. Об этом ТАСС сообщил главный врач команды Александр Ярдошвили.
Панченко получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.
"Сейчас можно сказать только, что у него острая травма коленного сустава. Это может быть все, что угодно. Точнее станет понятно после обследования, так что пока что рано что-то говорить. В воскресенье утром будет видно", - сказал Ярдошвили.
Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.