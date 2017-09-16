Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Динамо" Панченко получил острую травму коленного сустава

Спорт
16 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По мнению главного врача московского клуба Александра Ярдошвили, пока рано говорить о степени повреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко получил острую травму коленного сустава, точный диагноз станет известен в воскресенье утром. Об этом ТАСС сообщил главный врач команды Александр Ярдошвили.

Панченко получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.

"Сейчас можно сказать только, что у него острая травма коленного сустава. Это может быть все, что угодно. Точнее станет понятно после обследования, так что пока что рано что-то говорить. В воскресенье утром будет видно", - сказал Ярдошвили.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.

Смотрите также

Футболист Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба, если забьет за сборную

Панченко вошел в окончательный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама