Перова, Эрдыниева и Балданов включены в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Игр-2016 в командном первенстве Ксения Перова, неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира Наталья Эрдыниева и серебряный призер Универсиады-2017 Арсалан Балданов гарантировали себе право выступить на чемпионате мира по стрельбе из лука, который пройдет с 15 по 22 октября в Мехико. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Галина Шадрина.

15 сентября в Калининграде завершился Кубок России, по итогам которого тренерский штаб национальной команды определился с фамилиями тех спортсменов, кто уже может не проходить отбор на чемпионат мира в Мексику.

"Перова и Эрдыниева уже гарантировали себе право выступить в Мехико, - заметила Шадрина. - Третья кандидатура будет определена в начале октября по окончании тренировочного сбора. У мужчин поедут Арсалан Балданов и, наверно, Александр Кожин. Третий будет еще отбираться".

В активе Перовой есть также золото ЧМ-2015 в командном первенстве и серебро финала Кубка мира - 2017 в личных соревнованиях.

Сборная России по стрельбе из лука вылетит в Мексику 5 октября.