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Россиянка Перова завоевала серебро в стрельбе из лука в финале Кубка мира

Спорт
3 сентября, 14:05 UTC+3 ТАСС

Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года

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Ксения Перова

Ксения Перова

© EPA/NEIL MUNNS

ТАСС, 3 сентября. Россиянка Ксения Перова выиграла серебряную медаль в стрельбе из классического лука в финале Кубка мира, который проходит в Риме.

В матче за золото 28-летняя Перова уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7. Бронза - у еще одной представительницы Южной Кореи Чхан Хе Джин.

В командном первенстве Перова завоевывала серебро Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро, побеждала на чемпионате мира (2015) и Европы (2010). В личном первенстве она выиграла золото чемпионата Европы в 2012 году.

Финал Кубка мира по стрельбе из лука завершится 3 сентября.

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