Россиянка Перова завоевала серебро в стрельбе из лука в финале Кубка мира

ТАСС, 3 сентября. Россиянка Ксения Перова выиграла серебряную медаль в стрельбе из классического лука в финале Кубка мира, который проходит в Риме.

В матче за золото 28-летняя Перова уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7. Бронза - у еще одной представительницы Южной Кореи Чхан Хе Джин.

В командном первенстве Перова завоевывала серебро Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро, побеждала на чемпионате мира (2015) и Европы (2010). В личном первенстве она выиграла золото чемпионата Европы в 2012 году.

Финал Кубка мира по стрельбе из лука завершится 3 сентября.