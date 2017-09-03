Россиянка Перова завоевала серебро в стрельбе из лука в финале Кубка мира

Россиянка Перова завоевала серебро в стрельбе из лука в финале Кубка мираСпорт 3 сентября, 14:05
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в МосквеМосква 3 сентября, 13:54
Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию двусторонних договоренностейПолитика 3 сентября, 13:54
Эксперт: Федерация бокса России идет правильным путем, несмотря на неудачу сборной на ЧМСпорт 3 сентября, 13:51
Кравцов: тренерский штаб сборной РФ по боксу понимает, как изменить ситуацию к ЧМ-2019Спорт 3 сентября, 13:49
Шавло: юным футболистам "Спартака" стоит брать пример с РодионоваСпорт 3 сентября, 13:45
Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турниреСпорт 3 сентября, 13:16
Хоккеист "Спартака" Радил пропустит два матча из-за сотрясения мозгаСпорт 3 сентября, 12:41
Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 сентября. Россиянка Ксения Перова выиграла серебряную медаль в стрельбе из классического лука в финале Кубка мира, который проходит в Риме.
В матче за золото 28-летняя Перова уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7. Бронза - у еще одной представительницы Южной Кореи Чхан Хе Джин.
В командном первенстве Перова завоевывала серебро Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро, побеждала на чемпионате мира (2015) и Европы (2010). В личном первенстве она выиграла золото чемпионата Европы в 2012 году.
Финал Кубка мира по стрельбе из лука завершится 3 сентября.